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Молдова допоможе Україні у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

10 червня, 2023 субота
11:41
Війна з Росією Молдова

Молдова виділить Україні допомогу на суму в 4,2 мільйони леїв (понад $236 тис.) для ліквідації екологічних та гуманітарних наслідків руйнувань на Каховській ГЕС

Про це повідомляє NewsMaker.

"До партії гуманітарної допомоги входять водопомпові станції, надувні човни, харчові продукти та обладнання, необхідне для пом’якшення наслідків затоплення", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було прийняте Національною комісією надзвичайних ситуацій Молдови.

Відомо також, що обладнання нададуть з резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.

Країни, які відправили Україні допомогу:

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут

Польща, Естонія та Німеччина передали Україні пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спецавтомобіль, рефрижератор, генератори, місткості для палива та спецодяг.

Також направлена гуманітарна допомога з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції та Норвегії. У найкоротші терміни вона буде доставлена в Україну.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна найближчим часом отримає допомогу від НАТО в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи.

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