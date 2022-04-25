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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Молдові та Казахстану варто готуватися до російського "братання", - Данілов

Молдові та Казахстану варто готуватися до російського "братання", - Данілов

25 квітня, 2022 понедiлок
22:55
війна з Росією Олексій Данілов

Російські військові мають плани вийти до території Придністров'я, після чого в Тирасполі вже кояться провокації

Про це секретар РНБО заявив під час всеукраїнського телемарафону.

Олексій Данілов повідомив, що на території Придністров'я протягом десятків років перебуває близько 1 500 російських військових. Росія бере безпосередню участь у конфлікті в Придністров'ї та керує ним.

Секретар РНБО нагадав про заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який вважає, що що молдавани є братами Росії, як і казахстанці. 

Олексій Данілов попередив президентку Молдови Майю Санду та Казахстан про загрози російського "братерства". "Їм треба підготуватися до таких обіймів, які завжди роблять росіяни. Це може початок такого братання на території Молдови",
– сказав він.

  • Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета. 
  • У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що обстріл з гранатомету будівлі "МДБ" - це робота російських спецслужб.
  • 25 квітня у Молдові заявили, що вибухи в Тирасполі - привід для створення напруженості в Придністровському регіоні

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Новини
Казахстан
Молдова
Придністров'я
Олексій Данілов
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