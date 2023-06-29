Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 28 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал, де зіграє проти України.

Наша молодіжка вдало виступила у групі B, де випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.

Матч Франція - Україна у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 пройде 2 липня. Початок о 22:00.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

3-й тур

28 червня

Швейцарія - Франція 1:4

Голи: Ндоє, 35 - Гуірі, 16 (пен.), Барколя, 65, Шеркі, 76, Какере, 81

Англія - Німеччина 2:0

Голи: Арчер, 4, Елліотт, 21

Ізраїль - Чехія 1:0

Гол: Гендельмен, 82

Італія - Норвегія 0:1

Гол: Ботхейм, 65