Ролик із проханням жертвувати на відновлення палацу розміщено на його сторінці у фейсбуку.

"Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю Палацу «Україна». Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою", - йдеться у зверненні.

Як сказано на сайті Палацу культури, будівля є найбільшим концертним майданчиком України. Палац було відкрито 1970 року.

"Ми готові зробити все, що від нас залежить для відновлення палацу, але без вашої допомоги нам не впоратись. Будь ласка, по можливості приєднуйтесь до збору коштів на відбудову "України", - зазначають представники Палацу.

Вони заздалегідь дякують усім небайдужим та сподіваються знову відкрити палац у березні.

Також надають реквізити для пожертв.

ДП «Національний палац мистецтв «Україна»

Код ЄДРПОУ 02221461

АТ КБ «Приватбанк»

UA 903052990000026009006706216

Благодійні внески для відновлення Палацу

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