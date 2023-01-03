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Головна війна з Росією Момент прильоту зафіксували відеокамери: київський Палац "Україна" просить допомоги у відбудові після ракетної атаки 31 грудня

Момент прильоту зафіксували відеокамери: київський Палац "Україна" просить допомоги у відбудові після ракетної атаки 31 грудня

3 січня, 2023 вiвторок
21:26
війна з Росією Палац Україна після обстрілів 31 грудня

Київський Палац "Україна" опублікував кадри з камер спостереження, зроблені в момент російського ракетного удару 31 грудня, що пошкодив будівлю

Ролик із проханням жертвувати на відновлення палацу розміщено на його сторінці у фейсбуку.

"Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю Палацу «Україна». Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою", - йдеться у зверненні.

Як сказано на сайті Палацу культури, будівля є найбільшим концертним майданчиком України. Палац було відкрито 1970 року.

"Ми готові зробити все, що від нас залежить для відновлення палацу, але без вашої допомоги нам не впоратись. Будь ласка, по можливості приєднуйтесь до збору коштів на відбудову "України", - зазначають представники Палацу.

Вони заздалегідь дякують усім небайдужим та сподіваються знову відкрити палац у березні.

Також надають реквізити для пожертв.

ДП «Національний палац мистецтв «Україна»

Код ЄДРПОУ 02221461

АТ КБ «Приватбанк»

UA 903052990000026009006706216

Благодійні внески для відновлення Палацу

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Культура
Київщина
ракетний удар
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