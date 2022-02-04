МОН скасувало власний наказ про призначення повторних виборів президента Києво-Могилянської академії

Про це повідомляє сайт МОН.



"Скасувати наказ міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", - йдеться у документі.



Підставою для скасування указу зазначено протокол узгоджувальної наради під головуванням прем'єрміністра України Дениса Шмигаля від 3 лютого 2022 року.



Читайте також: #Savemohylyanka: українці запустили флешмоб на підтримку Квіта і визнання результатів виборів у "Могилянці"

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb