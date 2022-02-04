МОН скасувало власний наказ про призначення повторних виборів президента Києво-Могилянської академії
У четвер, 3 лютого, міністерство освіти і науки України скасувало свій наказ від 2 лютого про оголошення конкурсу на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Про це повідомляє сайт МОН.
"Скасувати наказ міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", - йдеться у документі.
Підставою для скасування указу зазначено протокол узгоджувальної наради під головуванням прем'єрміністра України Дениса Шмигаля від 3 лютого 2022 року.
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- Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на посаду президента закладу. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
- Ексміністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.
- Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
- 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії і видасть наказ про нові вибори, оскільки попередні вважає проведеними з порушенням процедур. Згодом МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки".
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міністра освіти Сергія Шкарлета з вимогою пояснити відмову МОН визнавати результати виборів очільника Києво-Могилянської академії та призначення повторних виборів.
- Студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк проти невизнання Шкарлетом виборів керівника закладу.
- Наглядова рада Києво-Могилянської академії засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ЗВО.
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