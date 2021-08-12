"Морально знищував та хотів роздягнути при всіх": акторка Вергелес заявила про домагання викладача Карпенка-Карого Талашка

Про це вона повідомила в коментарі НВ.

Дівчина у 2009 році вступила в університет до майстерні Талашка. Вергелес зазначила, що спершу не розуміла, що відбувається. Після закінчення першого курсу актор постійно говорив про те, що хоче її роздягти, подивитися на розмір грудей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що актора фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть тільки "старики", педагога і художнього керівника факультету дикторів-тележурналістів університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток і абітурієнток. Про кілька випадків написав у соцмережах сценарист Богдан Панкрухін. Він стверджує, що Талашко вже більше 20 років дозволяє собі домагатися не тільки студенток, але і абітурієнток, які закінчили школу і прийшли вступати у виш.

Мінкульт заявив, що проведе службове розслідування щодо цієї події.

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого заявили, що скарги на домагання до студенток з боку викладачів до них не надходили.

Сам Талашко відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях до студенток і заявив, що "подібного не було".

"У нас був момент, коли під час репетиції він мене три години з різних боків змушував роздягатися, пояснював мені, що це важливо і таке інше. Я розумію, що це професія акторства, вона за собою несе різні речі. Але на той момент я дуже чітко розуміла, що тут ми не говоримо про якогось персонажа, тут був дуже чіткий посил, в нього була ціль мене роздягти при всіх. Я спочатку зупиняла всі ці речі, віджартовувалася. Але коли сидять 10 чи 15 студентів, які хочуть вийти в туалет, а він не випускає їх, тому що всі чекають, поки я зроблю свій етюд і роздягнусь, то ти відчуваєш пресинг не лише з боку майстра, який для тебе є авторитетом, а і з боку студентів", - сказала вона.Вергелес зауважила, що намагалася зупиняти викладача, проте він лише жартував та продовжував чинити над нею психологічне насильство та схиляти до інтиму."Я спочатку зателефонувала батькові, мій батько з ним розмовляв. Це все не зупинилося, (Талашко - ред.) продовжував мене морально просто знищувати", - сказала вона.За словами акторки, тоді в університеті ходили чутки про те, що Талашко має сексуальні зв’язки з іншими студентками."Тоді вже ходили чутки про те, що з іншими студентками Талашко має сексуальні зв’язки. Він запрошує їх до себе додому і змушує приймати у себе душ, залишатися на ніч тощо. Ми з дівчатами пішли до деканату, щоб написати заяву про те, що нам хочеться, аби змінили майстра. Ми мали довгу розмову і нам пояснили, що попередній курс писав заяву, це ні до чого не призвело; що ви не перші і не останні; у нього є "криша" і це ні до чого хорошого не призведе; вас просто виженуть із університету", - повідомила Вергелес.

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