Московський суд продовжив арешт журналіста WSJ Гершковича на 3 місяці

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Журналіст залишатиметься під вартою у російській в'язниці Лефортово щонайменше до 30 серпня. На суді також була присутня посол США у РФ Лінн Трейсі.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив журналістам, що США запросили консульський доступ до Гершковича і "Росія розглядає цей запит".

WSJ пояснює, що утримання журналіста та розгляд його справи можуть зайняти багато місяців, оскільки слідчі збирають матеріали для суду.

"Практично всі судові процеси за шпигунство в Росії закінчуються обвинувальним вироком, а вирок передбачає покарання до 20 років позбавлення волі", - додає видання.

Справа журналіста Евана Гершковича

30 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, йому висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві. Зазначалося, що справа маркована грифом "цілком таємно", сам журналіст звинувачень не визнає. Гершковичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пізніше стало відомо, що за затриманим журналістом раніше слідкували російські спецслужби. Видання Bloomberg повідомило, що Володимир Путін особисто схвалив арешт американського кореспондента.

17 квітня посла США в Росії Лінн Трейсі пустили до Гершковича - це вперше, коли до нього пустили дипломата.

23 травня російський суд задовольнив клопотання ФСБ про продовження терміну тримання під вартою Гершковича. США підкреслили, що звинувачення журналіста є безпідставним і наголосили на вимозі звільнити Гершковича.