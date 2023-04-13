Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Це перший арешт журналіста за звинуваченням у шпигунстві з часів Холодної війни.

Співрозмовники видання, знайомі із ситуацією, зазначили, що причетність президента РФ до кримінального переслідування "незручного" іноземного журналіста свідчить про те, що в Кремлі зростає вплив прихильників жорсткої лінії, спрямованої на поглиблення протистояння з Вашингтоном.

Сама ініціатива заарештувати американського журналіста за звинуваченням у шпигунстві виходила від високопосадовців російських спецслужб.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що це не рішення очільника Кремля, а "повна прерогатива спецслужб", хоча ті підпорядковуються безпосередньо російському президенту. Тому остаточне рішення приймав саме він.

Президентка Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова заявила: "Це має стати справжнім тривожним сигналом не лише для США, але й для всього Заходу. Це сигнал про те, що Путін не має наміру повертатися до стабільних і надійних відносин".

У матеріалі йдеться, що оскільки війна затягується, Кремль все більше намагається представити її як "екзистенціальну боротьбу" проти НАТО, що прагне знищити Росію.

"Такі кроки, як ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, виданий Міжнародним кримінальним судом минулого місяця, лише посилили відчуття керівництва Росії, що йому немає куди відступати в конфлікті, який, як він очікує, триватиме роками", – пише Bloomberg.

Журналісти припускають, що росіяни можуть спробувати обміняти Гершковича на бізнесмена Владислава Клюшина, який у США був визнаний винним у зламах комп'ютерних мереж компаній та інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів. За їхніми даними, Росія і раніше наполягала на включенні Клюшина в попередні обміни полоненими.