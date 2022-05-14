Мовлення відсторонених каналів повинно бути доступним кожному українцю, - нардеп Синютка
Депутат від "Євросолідарності" Олег Синютка переконаний, що в Україні не вдасться побудувати диктатуру, Україна є демократичною Державою
Таку думку він висловив ефірі телеканалу "Еспресо".
"Все одно з’ясується, хто та людина в Україні, яка з одного боку відкриває двері всім тим, хто ще вчора був "глашатаєм московських інтересів" й дає їм ефіри, дає їм можливості контролювати інформаційний простір. З іншого боку, відсторонює проукраїнські державницькі канали. Я переконаний, що справедливість переможе. Якщо хтось думає, що він збудує в Україні диктатуру, то він помиляється. Україна була і є по своїй сутності демократичною Державою. Українці по - своєму єству є демократичною нацією. Я переконаний, що ця історія обов’язково знайде своє завершення. Хочеться, щоб проукраїнські канали якомога швидше повернули мовлення в цифровій мережі Т2. Щоб мовлення єдності, мовлення української перемоги були доступні кожному українцю", - наголосив нардеп Синютка.
Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.
- 4 квітня Концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2
- 18 квітня на сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"
- Олексій Гончаренко, народний депутат України зауважує на важливості інформаційного фронту та закликає підписати петицію, щоб повернути телеканал "Еспресо" в український цифровий ефір
- Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе