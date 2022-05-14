Таку думку він висловив ефірі телеканалу "Еспресо".



"Все одно з’ясується, хто та людина в Україні, яка з одного боку відкриває двері всім тим, хто ще вчора був "глашатаєм московських інтересів" й дає їм ефіри, дає їм можливості контролювати інформаційний простір. З іншого боку, відсторонює проукраїнські державницькі канали. Я переконаний, що справедливість переможе. Якщо хтось думає, що він збудує в Україні диктатуру, то він помиляється. Україна була і є по своїй сутності демократичною Державою. Українці по - своєму єству є демократичною нацією. Я переконаний, що ця історія обов’язково знайде своє завершення. Хочеться, щоб проукраїнські канали якомога швидше повернули мовлення в цифровій мережі Т2. Щоб мовлення єдності, мовлення української перемоги були доступні кожному українцю", - наголосив нардеп Синютка.

Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.

