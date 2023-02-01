Плач за російською мовою триває. Тому варто пояснити, чому мовне питання — це про життя кожного з нас.

Запам‘ятайте, російська мова в Україні — це привід для Росії постійно зазіхати на нашу територію і кожного з нас. Завжди, аж доки московити будуть спроможні це робити. Вони вважають, що якщо ми розмовляємо російською, то ми їхня власність.

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Російська мова для них — це засіб м’якої окупації нас через музику, кіно, медіа і все інше, з чим сюди приходить вплив на нашу масову свідомість.

Російська мова в Україні — це привід для Росії постійно зазіхати на нашу територію і кожного з нас. Завжди, аж доки московити будуть спроможні це робити. Вони вважають, що якщо ми розмовляємо російською, то ми їхня власність

Врешті-решт, це ж їхня проблема, що вони зробили свою мову зброєю. А якщо це зброя, від неї треба захищатися.

Тож чим більшим тут буде російськомовний простір, тим слабшими будемо ми. Нас змусили так мислити та діяти.

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Хочеш жити у безпечній Україні, намагайся зробити так, щоб російської ставало менше. Від цього залежить твоє життя.

Питання іноземної мови на твоїй території має для тебе і суто споживацький вимір. Прагни, щоб окрім державної, на твоїй землі зазнавали поширення мови тих країн, у яких тобі комфортно жити й мандрувати. Бо мова — це не лише засіб спілкування, а й засіб проникнення етики, естетики, освіти, способу життя, благ.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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