Двісті років російська влада і шовіністичні за своєю сутністю росіяни називали "мазепинцями" всіх українців, які говорили українською мовою і вважали себе чимось окремим від росіян. З 1920-х таких українців росіяни називали "петлюрівцями". А з 1950-х - "бандерівцями".

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Справа зовсім не в історичних постатях Мазепи, Петлюри чи Бандери. І вже зовсім байдуже, як українське суспільство чи конкретний українець до цих діячів ставиться. Кожна з цих особистостей була міфологізована та оббрехана росіянами лише задля того, щоб мати можливість далі цькувати українців

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Як тільки українець починає вважати себе українцем, так тут таки душа російського шовініста не може такого пережити й росіянин намагається всіляко того українця стигматизувати. І тут справа зовсім не в історичних постатях Мазепи, Петлюри чи Бандери. І вже зовсім байдуже, як українське суспільство чи конкретний українець до цих діячів ставиться. Кожна з цих особистостей була міфологізована та оббрехана росіянами лише задля того, щоб мати можливість далі цькувати українців.

Ось це і варто шановним історикам пояснювати іноземним колегам та журналістам. А не дискувати з ними на тему, чим поганий чи хороший Бандера.

Джерело

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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