Моя донечка у полоні в Оленівці, ми віримо і сподіваємось скоро зустріти наших рідних, - матір "Пташки" з Азовсталі

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"На цей час у нас є підтвердження, що моя донечка перебуває у полоні в Оленівці. Зв'язку з нею немає. Щодо утримання, то яке ж там утримання, знаємо тільки зі слів тих, хто звільнився завдяки обміну. Тобто інформація про утримання та про відношення до наших полонених до нас дійшла.



Наскільки я знаю, відповідні органи працюють над питанням, щоб визволити полонених, роблять все можливе. Ми чекаємо та надіємося скоро зустріти своїх рідних", - зазначила пані Світлана.

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