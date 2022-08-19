Моя донечка у полоні в Оленівці, ми віримо і сподіваємось скоро зустріти наших рідних, - матір "Пташки" з Азовсталі
Світлана, мама Катерини "Пташки" з Азовсталі, впевнена, що все необхідне для звільнення полонених робиться відповідними органами
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"На цей час у нас є підтвердження, що моя донечка перебуває у полоні в Оленівці. Зв'язку з нею немає. Щодо утримання, то яке ж там утримання, знаємо тільки зі слів тих, хто звільнився завдяки обміну. Тобто інформація про утримання та про відношення до наших полонених до нас дійшла.
Наскільки я знаю, відповідні органи працюють над питанням, щоб визволити полонених, роблять все можливе. Ми чекаємо та надіємося скоро зустріти своїх рідних", - зазначила пані Світлана.
- 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку
- Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН
- 29 липня Генштаб ЗСУ повідомив про росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе