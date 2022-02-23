МОЗ дало рекомендації, як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
Міністерство охорони здоров’я сформувало рекомендації щодо вмісту набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
На випадок надзвичайної ситуації в аптечці для 4 людей мають бути:
- 4 пари нестерильних рукавичок;
- атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;
- 5 бинтів марлевих стерильних та нестерильних різних розмірів;
- 2 бинтів еластичних різних розмірів;
- 2 гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менш як 10х10 см);
- термоковдра на поліетиленовій основі
- термометр (не ртутний та у захисному футлярі)
- 2 пакети перев’язувальні індивідуальні стерильні з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж»);
- 2 плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;
- гіпотермічний пакет;
- пов’язка (щиток) на око;
- 25 пластирів бактерицидних різних розмірів;
- лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);
- 10 серветок стерильних марлевих;
- 2 косинки медичні перев’язувальні для іммобілізації кінцівок;
- гормональна мазь
- антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);
- 1 пакування знеболювального/жарознижувального засобу;
- ентеросорбент;
- 1 пакування таблеток для знезараження води;
- скотч армований;
- маркер для нанесення інформації водостійкий.
- Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.
- Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.
- Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.
- Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.
- Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.
- Для дітей передбачте наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.
- Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.
- Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною – дихлорізоціанурат натрію.
- Покладіть до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).
- Для людей із артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.
- засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);
- оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);
- засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»;
- шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;
- назофарингеальний повітровід з лубрикантом;
- голку декомпресійну.
- Нагадаємо, що РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна відстежує ситуацію на кордоні з РФ і в разі нового вторгнення запровадить воєнний стан.
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