МОЗ дало рекомендації, як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації

Про це повідомила пресслужба МОЗ.



На випадок надзвичайної ситуації в аптечці для 4 людей мають бути:

4 пари нестерильних рукавичок;

атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;

5 бинтів марлевих стерильних та нестерильних різних розмірів;

2 бинтів еластичних різних розмірів;

2 гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менш як 10х10 см);

термоковдра на поліетиленовій основі

термометр (не ртутний та у захисному футлярі)

2 пакети перев’язувальні індивідуальні стерильні з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж»);

2 плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;

гіпотермічний пакет;

пов’язка (щиток) на око;

25 пластирів бактерицидних різних розмірів;

лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);

10 серветок стерильних марлевих;

2 косинки медичні перев’язувальні для іммобілізації кінцівок;

гормональна мазь

антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);

1 пакування знеболювального/жарознижувального засобу;

ентеросорбент;

1 пакування таблеток для знезараження води;

скотч армований;

маркер для нанесення інформації водостійкий.

Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру. Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем. Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню. Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики. Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря. Для дітей передбачте наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях. Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї. Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною – дихлорізоціанурат натрію. Покладіть до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує). Для людей із артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);

оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);

засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»;

шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;

назофарингеальний повітровід з лубрикантом;

голку декомпресійну.

Нагадаємо, що РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна відстежує ситуацію на кордоні з РФ і в разі нового вторгнення запровадить воєнний стан.

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Що важливо знати під час складання та використання аптечкиЛюди з необхідними вміннями та навичками також можуть додати до аптечки:У МОЗ наголосили, що у будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій, але мати заповнену аптечку напоготові.