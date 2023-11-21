МОЗ спростувало фейк росіян про дефіцит ліків в Україні

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Українцям на електронні скриньки масово розсилають фейкові листи про дефіцит ліків в аптеках та закликають замість ліків з доведеною ефективністю використовувати народні засоби. В повідомленнях, які надіслані начебто від МОЗ, йдеться про те, що дефіцит ліків виник на тлі відмови України від лікарських засобів, вироблених на території РФ чи Білорусі, а також через ускладнену логістику. МОЗ заявляє, що дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що дефіциту ліків немає ні в аптечних мережах, ані в медичних закладах. У кожній лікарні сформовано необхідний запас медикаментів.

"Пацієнти мають доступ до оригінальних та якісних генеричних лікарських засобів. Всі ліки постачаються до аптек як від українських, так і від іноземних фармкомпаній", - повідомили у Ляшка.

Там нагадали, що у 2022 році в Україні заборонили обіг ліків, вироблених у РФ і Білорусі.

Фото: t.me/mozofficial