МОЗ спростувало фейк росіян про дефіцит ліків в Україні
Росіяни запустили фейк про дефіцит ліків в Україні. У МОЗ заявили, що всі необхідні медичні препарати у країні є, окрім тих, які виготовляють РФ і Білорусь
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"Українцям на електронні скриньки масово розсилають фейкові листи про дефіцит ліків в аптеках та закликають замість ліків з доведеною ефективністю використовувати народні засоби. В повідомленнях, які надіслані начебто від МОЗ, йдеться про те, що дефіцит ліків виник на тлі відмови України від лікарських засобів, вироблених на території РФ чи Білорусі, а також через ускладнену логістику. МОЗ заявляє, що дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що дефіциту ліків немає ні в аптечних мережах, ані в медичних закладах. У кожній лікарні сформовано необхідний запас медикаментів.
"Пацієнти мають доступ до оригінальних та якісних генеричних лікарських засобів. Всі ліки постачаються до аптек як від українських, так і від іноземних фармкомпаній", - повідомили у Ляшка.
Там нагадали, що у 2022 році в Україні заборонили обіг ліків, вироблених у РФ і Білорусі.
Фото: t.me/mozofficial
- Місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області не має доступу до достатньої кількості ліків. Натомість РФ перетворює лікарні на військові шпиталі.
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