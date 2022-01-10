"Може статися, що ОДКБ не встигне допомогти Токаєву": експерт заявив, що багато казахів проти чужих військ в країні

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор".



"Я думаю, що він трохи поспішив в цій ситуації. У нього не було 100% гарантії того, що силовики його слухатимуть. Фактично, в деяких регіонах вони його не слухали. В Алматі силовики та поліція втекли зі своїх позицій. Токаєву здавалось, що його багато хто кинув і він не знав на кого розраховувати. Він вирішив, що для нього менше зло буде звернення до Росії та ОДКБ, з якими у нього доволі дружні і теплі відносини", - сказав Петренко.



На думку експерта, в Токаєва був інший варіант.



"Алмати та інші міста зачищали казахські силовики, а не представники ОДКБ. Вони здебільшого знаходяться на військовій інфраструктурі та критичних об'єктах. Якби він зачекав ще хоча б день, то ситуація змінилась б, і йому не варто було б цього робити. Значна частина казахського суспільства, вона негативно ставиться до військових контингентів інших країн на своїй території", - вважає Петренко.



За словами політексперта, Токаєву зараз доведеться тільки закручувати гайки.



"Там уже понад 8 тис. людей, які затримані за участь у акціях. Частині цих людей будуть доволі серйозні вироки. Чи не виявиться потім, що якась нова кризова ситуація буде мати інші наслідки. Може так статись, що ОДКБ просто не встигне допомогти Токаєву. Націоналістичні настрої в Казахстані є дуже на високому рівні. Зокрема, переосмислення своєї історії та місця Росії в ній. Її сприняття як таких імперіалістів, які поневолювали вільний степовий народ", - підсумував він.





Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.