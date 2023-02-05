Про це він сказав під час етеру телемарафону.

"Звичайно, що воно викликало дуже велику реакцію, тому що це робилося в стислі терміни. Можливо, не всі до кінця розуміють процедуру, але воно стосується передусім топ-чиновників та керівників структурних підрозділів державних органів. Воно не обмежує ті речі, які стосуються пересічних державних службовців і пересічних службовців органів місцевого самоврядування. Їхні обмеження стосуються виключно умов воєнного стану", - наголосив Немчінов.

Зокрема він також зауважив, що в умовах воєнного стану діють обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку, "а щодо жінок, які не обіймають зазначені посади та не мають представницького мандату, вони як виїжджали у вільний від роботи час для того, щоб, наприклад, відвідати своїх дітей чи родичів, вони так це і роблять".

"Звичайно, ми розуміємо, що державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування приймали присягу відповідну і вони в принципі не можуть її порушувати й покидати своє робоче місце. А що стосується топ-чиновників, які, власне, мають, звичайно, як і будь-які пересічні громадяни, якийсь час для відпочинку чи ще для чогось, от для них і введено обмеження. Тобто якщо дійсно людина має планову відпустку, вона спокійно може її провести в Україні. Якщо це потреби гуманітарного характеру, знову ж таки через збройну агресію Російської Федерації - в її активній фазі безліч наших співгромадяни опинилися за кордоном. Вони хворіють, вони помирають за кордоном, відповідно є гуманітарна потреба в такий спосіб виїжджати", - сказав Немчінов.

Окрім того, він зауважив, що українська медична система "передусім зараз налаштована на лікування наших воїнів". І службовці органів місцевого самоврядування у разі хвороби теж можуть виїхати на лікування за кордон.