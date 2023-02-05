"Можливо, не всі до кінця розуміють процедуру": Немчінов роз’яснив, кого стосуються нові обмеження щодо виїзду держслужбовців за кордон
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов роз’яснив запроваджені обмеження щодо виїзду за кордон державних службовців
Про це він сказав під час етеру телемарафону.
"Звичайно, що воно викликало дуже велику реакцію, тому що це робилося в стислі терміни. Можливо, не всі до кінця розуміють процедуру, але воно стосується передусім топ-чиновників та керівників структурних підрозділів державних органів. Воно не обмежує ті речі, які стосуються пересічних державних службовців і пересічних службовців органів місцевого самоврядування. Їхні обмеження стосуються виключно умов воєнного стану", - наголосив Немчінов.
Зокрема він також зауважив, що в умовах воєнного стану діють обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку, "а щодо жінок, які не обіймають зазначені посади та не мають представницького мандату, вони як виїжджали у вільний від роботи час для того, щоб, наприклад, відвідати своїх дітей чи родичів, вони так це і роблять".
"Звичайно, ми розуміємо, що державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування приймали присягу відповідну і вони в принципі не можуть її порушувати й покидати своє робоче місце. А що стосується топ-чиновників, які, власне, мають, звичайно, як і будь-які пересічні громадяни, якийсь час для відпочинку чи ще для чогось, от для них і введено обмеження. Тобто якщо дійсно людина має планову відпустку, вона спокійно може її провести в Україні. Якщо це потреби гуманітарного характеру, знову ж таки через збройну агресію Російської Федерації - в її активній фазі безліч наших співгромадяни опинилися за кордоном. Вони хворіють, вони помирають за кордоном, відповідно є гуманітарна потреба в такий спосіб виїжджати", - сказав Немчінов.
Окрім того, він зауважив, що українська медична система "передусім зараз налаштована на лікування наших воїнів". І службовці органів місцевого самоврядування у разі хвороби теж можуть виїхати на лікування за кордон.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що РНБО прийняла рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон з недержавних причин.
- 4 лютого стало відомо, що українські жінки, які обіймають посади на державній службі, можуть безперешкодно відвідувати своїх неповнолітніх дітей, які перебувають за кордоном.
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