Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, - інформує Еспресо.TV.

Ведучий запитав Зеленського про побоювання Джо Байдена щодо провокацій, які можуть спричинити Третю світову війну.

У відповідь президент України заявив: "Ніхто не знає, можливо, вона вже почалася. І якою є ймовірність цієї війни, якщо Україна паде, якщо так станеться? Дуже важко сказати.

Ніхто не може передбачити, коли почнуться війни та інші трагедії, а також як вони закінчаться. У поточній ситуації на кону доля людства".

Нагадаємо, Сейм Литви закликав країни ООН запровадити безпольотну зону над Україною.

Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 108 дітей, - Офіс Генпрокурора.

З росіянами неможливий мир, лише перемир’я перед наступною війною, – політтехнолог.

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