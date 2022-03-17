Можливо, третя світова вже почалася, - Зеленський
У поточній ситуації на кону доля людства, - стверджує президент України
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, - інформує Еспресо.TV.
Ведучий запитав Зеленського про побоювання Джо Байдена щодо провокацій, які можуть спричинити Третю світову війну.
У відповідь президент України заявив: "Ніхто не знає, можливо, вона вже почалася. І якою є ймовірність цієї війни, якщо Україна паде, якщо так станеться? Дуже важко сказати.
Ніхто не може передбачити, коли почнуться війни та інші трагедії, а також як вони закінчаться. У поточній ситуації на кону доля людства".
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