З росіянами неможливий мир, лише перемир’я перед наступною війною, – політтехнолог
Віктор Таран переконаний, з підтримкою західних держав цілком реально будувати сильну європейську державу, навіть маючи на кордоні такого монстра
"Попереднє перемир’я тривало 7 років: з лютого 2015 року, після подій у Дебальцеве, і до лютого 2022 року. Тож ми маємо звикнути до реальності: або ми їх, або вони нас", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Таран також зауважив щодо воєнних злочинів росії, які розглядатиме Гаазький суд: "Погана новина для росіян: європейський суд наче жорна – вони перемелюють повільно, проте дуже дрібно, тож врятуватись від нього неможливо. Якщо хтось з оточення Путіна думає, що сховається ("Я просто був в ефірах, я просто носив папірці по Кремлю, а я думав.."), – ні, так не працює: все ближнє та дальше оточення Путіна потрапить під санкції".
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