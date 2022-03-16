Тепер окупанти, які потрапляють в полон, тремтять, – боєць ТрО, депутат Харківської міськради
Олег Абрамичев зауважив, є напрямки, де окупантів не просто "посунули", "там вони мають багато втрат, й техніку, як завжди, залишають"
"Зараз, коли окупанти потрапляють в полон, то мають більше страху, вони розуміють, що вони накоїли, тремтять і розуміють, що з ними буде робитись. Але ми залишаємо їх живими", – сказав він в етері Espreso.TV.
Абрамичев зазначив: "Харків обстрілюють цілодобово та хаотично – незрозуміло куди впаде в будь-яку хвилину. Сьогодні, на жаль, загинув волонтер, який евакуював людей на вокзал. Ізюм повністю розбитий".
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