Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 108 дітей, - Офіс Генпрокурора
Понад 120 дітей отримали поранення
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Еспресо.TV.
"Станом на ранок 17 березня 2022 загинуло 108 дітей і більше 120 поранено", – йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в Київській – 52, Харківській – 34, Донецькій – 25, Чернігівській – 24, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 10 областях.
- Нагадаємо, під руїнами гуртожитку, зруйнованого внаслідок російських обстрілів, 16 березня рятувальники знайшли тіла п’яти людей, серед яких троє дітей.
- За даними ООН, понад 70 тисяч українських дітей стають біженцями щодня
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