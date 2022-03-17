Сейм Литви закликав країни ООН запровадити безпольотну зону над Україною
Сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію до країн-членів ООН із вимогою ввести безпольотну зону над Україною через вторгнення РФ
Про це йдеться у твітері Сейму.
"Сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, в якій закликає ООН ужити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів", - зазначили в повідомленні.
- Нагадаємо, парламент Естонії закликав країни-члени ООН закрити українське небо.
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