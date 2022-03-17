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Сейм Литви закликав країни ООН запровадити безпольотну зону над Україною

17 березня, 2022 четвер
11:36
війна з Росією Сейм Литви

Сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію до країн-членів ООН із вимогою ввести безпольотну зону над Україною через вторгнення РФ

Про це йдеться у твітері Сейму.

"Сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, в якій закликає ООН ужити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів", - зазначили в повідомленні.

  • Нагадаємо, парламент Естонії закликав країни-члени ООН закрити українське небо.

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