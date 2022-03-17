Сейм Литви закликав країни ООН запровадити безпольотну зону над Україною

Про це йдеться у твітері Сейму.



"Сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, в якій закликає ООН ужити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів", - зазначили в повідомленні.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe — Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022

Нагадаємо, парламент Естонії закликав країни-члени ООН закрити українське небо.

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