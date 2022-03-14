Парламент Естонії закликав країни-члени ООН закрити українське небо

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Еспресо. TV.

"Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від всього народу щиро дякую Спікерові Парламенту Естонської Республіки Jüri Ratas та всім депутатам за сміливість і відданість Україні. Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі - це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій по встановленню миру та закриття неба над Україною. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб небо знову стало для нас джерелом світла і тепла, а не смерті і руйнувань, які несе росія", - сказав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, у 20 км від кордону з НАТО померли 35 людей. Якщо ви не закриєте небо, то це питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію, - Зеленський

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb