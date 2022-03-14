Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Парламент Естонії закликав країни-члени ООН закрити українське небо

Парламент Естонії закликав країни-члени ООН закрити українське небо

14 березня, 2022 понедiлок
18:20
війна з Росією Парламент Естонії

Парламент Естонської Республіки прийняв рішення із закликом до країн-членів ООН про закриття неба України від російського агресора.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Еспресо. TV.

"Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від всього народу щиро дякую Спікерові Парламенту Естонської Республіки Jüri Ratas та всім депутатам за сміливість і відданість Україні. Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі - це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій по встановленню миру та закриття неба над Україною. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб небо знову стало для нас джерелом світла і тепла, а не смерті і руйнувань, які несе росія", - сказав Руслан Стефанчук.

  • Нагадаємо, у 20 км від кордону з НАТО померли 35 людей. Якщо ви не закриєте небо, то це питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію, - Зеленський

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ООН
Естонія
закрите небо
Читайте також:
збили російський літак
14 березня, 2022 понедiлок
Повітряні сили України очистили небо від 8 "пташок" окупантів
Геннадій Штерн
13 березня, 2022 неділя
Герой Росії полковник авіації Штерн - льотчикам Путіна: "Припиняйте бомбардування та обстріли"
13 березня, 2022 неділя
30-річний киянин з паспортом дружини вдавав із себе жінку, щоб виїхати з України
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.22
    Купівля 29.22
    Продаж 31.05
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 березня
19:31
Ексклюзив
Евакуація цивільного населення на Луганщині проходить під постійними обстрілами, - Гайдай
19:28
Ексклюзив
тероборона
ЗСУ та тероборона Києва готові відбивати такі атаки, як були в Маріуполі та Харкові, — боєць тероборони Києва
19:21
Юрій Бутусов
Бутусов порадив ДБР замість "безглуздого існування в теплих кабінетах" поїхати в Гостомель або Бучу і там ловити злочинців
19:19
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти поки не йдуть на штурм Миколаєва, проте обстрілюють населені пункти, — боєць тероборони, нардеп Роман Костенко
19:14
SkyUp
Крім польотів у Росію та Білорусь. Авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг
19:14
На залізничний вокзал столиці привезли дитячі візочки і кухонне приладдя для гарячого харчування – Марина Порошенко
19:11
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН вважає можливою перспективу ядерного конфлікту
19:10
ворожа техніка
На Донеччині окупанти втратили 100 солдат та 2 танки через невдалий наступ
19:06
Харків обстріл
Приблизно 600 житлових будинків у Харкові не підлягають відновленню, - Терехов
18:48
церква війна
З початку російського вторгнення в Україну загинули вже троє капеланів ПЦУ, - Епіфаній
18:48
Ірина Венедіктова
Венедіктова заявила про можливий обмін полоненими між Україною та РФ
18:28
російський безпілотник
У Румунії впав, ймовірно, російський безпілотник
18:18
Олег Сенцов
Сенцов став оператором NLAW та воює під Києвом
18:05
ворожа техніка
У Маріуполі Нацгвардія знищила 17 спецпризначенців ГРУ та 7 одиниць техніки
18:03
економіка
МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 2022 у 10%
17:59
пінгвіни
Діти побачать пінгвінів: українські полярники проведуть для малечі онлайн уроки
17:58
переселенці
Як уникнути інфекційних хвороб у притулках для переселених та біженців. Пояснення МОЗ
17:46
РНБО
РНБО та президент зможуть встановлювати заборону проведення виборів та референдумів на тимчасово окупованих територіях - у Раду внесли законопроєкт
17:45
Роснефть
ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній, але не заборонить імпорт, - Reuters
17:24
Юріс Юрашс
Латвійський депутат склав мандат і хоче стати добровольцем в Україні
17:13
Грант Шаппс
Міністр транспорту Великої Британії заявив про готовність прийняти біженців з України у себе вдома
17:01
200 грн гривня
ПДВ у 7% та "спрощенка" для великого бізнесу: як Рада збирається підтримувати економіку під час воєнного стану
17:00
гривня
Бюро економічної безпеки України вимагає бізнес не завищувати ціни
16:56
Зеленський
Зеленський виступить перед Конгресом США 16 березня
16:55
Микола Жирнов
Створити угруповання, яке б могло провести штурм Києва, надзвичайно важко, - керівник столичної ВА
16:48
Бенедикт Камбербетч планує прийняти українських біженців
16:34
окупант ЗАЕС
Процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники. Імена злочинців
16:33
Петер Сійярто
Обстріл Яворівського полігону підтверджує важливість заборони Угорщиною транзиту зброї для України через свою територію, - Сійярто
16:18
Окупанти зруйнували
Окупанти зруйнували очисні споруди Запоріжжя, в Дніпро потраплять нечистоти
16:13
Берлін
Берлін попередив українських біженців про небезпеку торгівлі людьми
16:10
Запорізька АЕС
"Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?": Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС
16:05
переговори України з Росією
Перемовини України та РФ продовжаться 15 березня, - Подоляк
15:55
На Київщині активно працюють гуманітарні коридори
15:46
Pfizer
Pfizer продовжить постачати медикаменти в РФ, але віддаватиме весь прибуток Україні
15:45
прапор України гроші
Документування сум у понад 10 тис. євро: НБУ надав рекомендації для виїзду за кордон у воєнний час
15:42
Луганщина евакуація
На Луганщини евакуювали понад 1700 людей
15:30
евакуація авто
З блокади Маріуполя вдалося вирватись понад 160 авто – міськрада
15:22
Дмитро Кулеба
"Будемо дотискати": Кулеба закликав бойкотувати міжнародні компанії, які залишаються на російському ринку
15:02
Кулеба
Проти Росії запроваджено 6366 санкцій, Україна і партнери працюють над закриттям обхідних шляхів, - Кулеба
14:46
Польща
Терміни перебування у Польщі, можливість працювати та фінансова допомога. Що треба знати українським біженцям
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV