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Можна без паспорта: Україна спростила повернення людям, які виїхали з окупації в треті країни

15 жовтня, 2022 субота
01:45
Суспільство Ірина Верещук

Жителів окупованих територій, які виїхали з окупації в треті країни, пускатимуть в Україну за свідоцтвом про народження

Про це повідомляє сайт Мінреінтеграції.

"Суть проблеми: наші співгромадяни виїжджають з ТОТ на контрольовану територію, в тому числі, через треті країни. Втім, це непросто зробити, якщо людина втратила документи", - йдеться у повідомленні.

За дорученням уряду було створено міжвідомчу робочу групи з питань захисту прав громадян, які потребують допомоги у поверненні в Україну. Група займатиметься вирішенням проблем отримання або відновлення документів громадян України, які виїхали в треті країни.

"Згідно з Постановою №57 та змінами у Порядку перетину кордону, громадяни України до 18 років пропускаються на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження. При цьому, Держприкордонслужба самостійно вносить дані про людину в базу. Громадяни, старше 18 років, які втратили свої документи, будуть також пропускатись за наявності свідоцтва про народження. Далі ідентифікацію особи будуть проводити вже на території України", - пояснює Мінреінтеграції.

На засіданні під головуванням міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук члени робочої групи також ухвалили розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії з метою спрощення та пришвидшення порядку видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.

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Кабмін
Держприкордонслужба
окуповані території
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