Можна знайти гроші на виплату військовим по 30 тис. грн без друку грошей та збільшення податків, - перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Непран
Якщо навести порядок на митниці та ринку підакцизних товарів, можна знайти кошти на виплату військовим по 30 тис. грн без друку грошей та збільшення податків
Про це в ефірі Еспресо заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України та член Української ради бізнесу Михайло Непран.
"Додаткові виплати військовим - це адекватно і правильно. Є варіант наведення порядку - митниця (скільки мільярдів іде контрабандою), підакцизний ринок, ринок алкоголю, тютюну. Якщо так розібратися, то можна знайти ці гроші. Не вмикаючи друкарський станок і не підіймаючи податки. Я думаю, що у владі також це прорахували - можна забезпечити в теперішніх умовах. Навести порядок на митниці, як мінімум. Митниця, ринок алкоголю і тютюну - це три позиції все перекривають. У нас є внутрішні можливості. Якщо є політична воля - все це можна зробити", - вважає він.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським.
- 11 квітня нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який блокує підписання головою парламенту та президентом законопроєкту про повернення військовослужбовцям доплати у розмірі 30 тисяч грн.
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