Про це в ефірі Еспресо заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України та член Української ради бізнесу Михайло Непран.

"Додаткові виплати військовим - це адекватно і правильно. Є варіант наведення порядку - митниця (скільки мільярдів іде контрабандою), підакцизний ринок, ринок алкоголю, тютюну. Якщо так розібратися, то можна знайти ці гроші. Не вмикаючи друкарський станок і не підіймаючи податки. Я думаю, що у владі також це прорахували - можна забезпечити в теперішніх умовах. Навести порядок на митниці, як мінімум. Митниця, ринок алкоголю і тютюну - це три позиції все перекривають. У нас є внутрішні можливості. Якщо є політична воля - все це можна зробити", - вважає він.