"Мрію" пропонували використовувати як один зі ступенів для запуску космічних ракет, - авіаексперт Коновалов
Авіаексперт ГО "Європатруль" В'ячеслав Коновалов вважає участь у запуску космічних ракет найперспективнішим проєктом використання літака "Мрія"
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Мрію" неодноразово пропонували використовувати як один зі ступенів для запуску космічних ракет. Такий варіант пропонували американці та китайці, але не зійшлися у ціні. Якщо такий проєкт запустити – це буде перспективніший варіант використання "Мрії". І якщо до цього підійти максимально прагматично, то просто з "Руслана" знімаються двигуни Д-18Т та переставляються на "Мрію", тобто вже економія. Фюзеляж готовий, крило є, потрібно лише штабелі підготувати та змонтувати. Зараз частина парку заводу "Антонов" перебазована до Німеччини. Я маю припущення, що Німеччина вирішила взяти участь у цьому проєкті", - підкреслив Коновалов.
За словами експерта, ключове питання вартості відновлення "Мрії".
"Раніше звучала цифра три мільярди доларів, наразі звучить вже більш реалістична цифра. "Мрія" - це найбільший у світі за вантажністю літак. Цей літак підіймає у повітря 250 тонн, з варіантом до 270 тонн. Найближчий конкурент - "Боїнг", який може підіймати максимум 100 тонн", - пояснив Коновалов.
- У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія".
- У квітні речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.
- 28 червня Укрпошта запустила продаж марки із зображенням "Мрії". Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток і штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області.
- Станом на 18 жовтня було відомо, що Служба безпеки України з'ясовує обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило необхідних заходів для його збереження.
- У напрямку будівництва другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі, наразі почалися конструкторські роботи
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