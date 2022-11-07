Про це повідомило видання Bild.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", - розказав генеральний директор держпідприємства "Антонов" Євген Гаврилов.

Повідомляється, що друга "Мрія" готова уже на 30%. Вартість будівництва оцінюється в €500 мільйонів. Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонова" і куди часто літав Ан-225.

Окрім цього, на facebook-сторінці ANTONOV Company, було повідомлено про те, що 7 листопада 2022 року в аеропорту Leipzig/Halle Airport відбулося відкриття міжнародного іміджевого проєкту "Україна: з Мрією в серці".

"Його мета - ще раз показати світові, які наслідки, руйнування та знищення несе з собою "русскій мир". За словами посла України в Німеччині (Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine) Олексія Макеєва, "подія, на якій ми сьогодні присутні, є однією з важливих складових інформування світової спільноти про руйнування, які російські сили чинять в Україні", - йдеться у дописі.

У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія".

У квітні речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.

28 червня Укрпошта запустила продаж марки із зображенням "Мрії". Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток і штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області.

Станом на 18 жовтня було відомо, що Служба безпеки України з'ясовує обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило необхідних заходів для його збереження.

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