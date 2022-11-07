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"Антонов" почав будувати другу "Мрію" в таємному місці, літак готовий на 30%, - Bild

7 листопада, 2022 понедiлок
21:35
Суспільство Мрія

Україна почала будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі

Про це повідомило видання Bild.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", - розказав генеральний директор держпідприємства "Антонов" Євген Гаврилов.

Повідомляється, що друга "Мрія" готова уже на 30%. Вартість будівництва оцінюється в €500 мільйонів. Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонова" і куди часто літав Ан-225.

Окрім цього, на facebook-сторінці ANTONOV Company, було повідомлено про те, що 7 листопада 2022 року в аеропорту Leipzig/Halle Airport відбулося відкриття міжнародного іміджевого проєкту "Україна: з Мрією в серці".

"Його мета - ще раз показати світові, які наслідки, руйнування та знищення несе з собою "русскій мир". За словами посла України в Німеччині (Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine) Олексія Макеєва, "подія, на якій ми сьогодні присутні, є однією з важливих складових інформування світової спільноти про руйнування, які російські сили чинять в Україні", - йдеться у дописі.

                                

  • У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія".
  • У квітні речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.
  • 28 червня Укрпошта запустила продаж марки із зображенням "Мрії". Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток і штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області.
  • Станом на 18 жовтня було відомо, що Служба безпеки України з'ясовує обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило необхідних заходів для його збереження.

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Україна
Німеччина
війна з Росією
Мрія
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