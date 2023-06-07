Мудрик ефектно відповів російськомовному хейтеру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У коментарях під дописом Михайла Мудрика на українця наїхав російськомовний підписник. Хейтер запитав гравця "Челсі", коли він заб’є гол.

Повідомлення було російською мовою, на що футболіст відповів: "українською".

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.

Сезон в АПЛ завершено. "Челсі" фінішував на 12-й позиції.