Мудрик ефектно відповів російськомовному хейтеру
Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик не в захваті, коли з ним спілкуються російською.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У коментарях під дописом Михайла Мудрика на українця наїхав російськомовний підписник. Хейтер запитав гравця "Челсі", коли він заб’є гол.
Повідомлення було російською мовою, на що футболіст відповів: "українською".
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.
Сезон в АПЛ завершено. "Челсі" фінішував на 12-й позиції.
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
- 2 червня Мудрик написав лист і подякував фанатам, які зараз його підтримують.
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