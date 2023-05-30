Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" виходить у прокат в Польщі українською мовою. Вдома він зібрав уже понад 148 млн грн
Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" виходить у прокат в Польщі українською мовою. За результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" склали 148 763 970 гривень
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно у facebook.
"За результатами тринадцятого тижня у національному прокаті касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" становили 148 763 970 грн. Кількість проданих квитків - 1 184 351", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Польщі стартує кінопрокат україномовної версії анімації "Мавка. Лісова пісня".
Покази мультфільму розпочнуться 1 червня 2023 року.
"Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej / Посольство України у Польщі стало почесним партнером показів "Мавка. Лісова пісня" українською мовою, які відбудуться в червні та липні у кінотеатрах Варшави, Вроцлава, Ґданську, Ґдині, Щецина, Познані, Жешува та інших міст", - йдеться у дописі.
Прем'єра мультфільму польською мовою відбудеться 4 серпня 2023 року, а роль головної героїні озвучить Роксана Венгель.
- 21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
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