Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно у facebook.

"За результатами тринадцятого тижня у національному прокаті касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" становили 148 763 970 грн. Кількість проданих квитків - 1 184 351", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Польщі стартує кінопрокат україномовної версії анімації "Мавка. Лісова пісня".

Покази мультфільму розпочнуться 1 червня 2023 року.

"Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej / Посольство України у Польщі стало почесним партнером показів "Мавка. Лісова пісня" українською мовою, які відбудуться в червні та липні у кінотеатрах Варшави, Вроцлава, Ґданську, Ґдині, Щецина, Познані, Жешува та інших міст", - йдеться у дописі.

Прем'єра мультфільму польською мовою відбудеться 4 серпня 2023 року, а роль головної героїні озвучить Роксана Венгель.