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Головна Культура Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" виходить у прокат в Польщі українською мовою. Вдома він зібрав уже понад 148 млн грн

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" виходить у прокат в Польщі українською мовою. Вдома він зібрав уже понад 148 млн грн

30 травня, 2023 вiвторок
15:11
Культура

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" виходить у прокат в Польщі українською мовою. За результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" склали 148 763 970 гривень

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно у facebook.

"За результатами тринадцятого тижня у національному прокаті касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" становили 148 763 970 грн. Кількість проданих квитків - 1 184 351", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Польщі стартує кінопрокат україномовної версії анімації "Мавка. Лісова пісня".

Покази мультфільму розпочнуться 1 червня 2023 року.

"Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej / Посольство України у Польщі стало почесним партнером показів "Мавка. Лісова пісня" українською мовою, які відбудуться в червні та липні у кінотеатрах Варшави, Вроцлава, Ґданську, Ґдині, Щецина, Познані, Жешува та інших міст", - йдеться у дописі.

Прем'єра мультфільму польською мовою відбудеться 4 серпня 2023 року, а роль головної героїні озвучить Роксана Венгель.

  • 21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
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