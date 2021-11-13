Мустафа Джемілєв сьогодні святкує своє 78-річчя

Одним з перших його привітав очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Політик запропонував у вітаннях на даресу Джемілєва в соцмережах ставити тег #вітаємоМустафаДжемілєв, передає Еспресо.TV.



А це слова з привітання від уповановаженого із захисту української мови Тараса Кременя:



"Казати правду, називаючи речі своїми іменами, служити інтересам народу, а не прислужуватися, - серед принципів лідера незборимого кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якому сьогодні - 78.



На таких моральних авторитетах нації, як він, тримається наша єдність, гартується воля, утверджується дух перемоги".



До привітань долучилися й з-за кордону.



Азербайджанський політик Раміс Юнус:



"13 листопада день народження Мустафи Джемілєва, легендарного борця за права кримських татар, якого багато хто у світі називає Нельсоном Манделою кримських татар, якого я знаю багато років як великого друга Азербайджану.



Це справжній патріот України, який ще з радянських часів навчився, не боячись, висловлювати свій протест кремлівським володарям.



На таких як Джемілєв світ і тримається.



Дякую вам за все, дорогий Мустафа бек!".





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