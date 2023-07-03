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Музеї, галереї, театри та філармонії: РФ зруйнувала в Україні 1582 об'єкти культурної інфраструктури

3 липня, 2023 понедiлок
18:53
Культура демонтаж драмтеатру

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток спадщини

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

"Станом на 25 червня збитків зазнали 1582 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 585 об’єкти - зруйновані", - пише пресслужба.

Повідомляється, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала на Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Київщині, Миколаївщині, Луганщині та в Запорізькій області.

Загальні втрати:

  • клубні заклади: 281 зруйнований, 474 пошкоджено;
  • бібліотеки: 218 знищено, 380 уражено ворогом;
  • музеї та галереї: 28 зруйновано та 56 пошкоджено;
  • театри, кінотеатри та філармонії: 10 знищено й 16 уражено;
  • заклади мистецької освіти: 48 зруйновано, 71 пошкоджений.

Станом на 29 березня на території Донецької області унаслідок агресії російського війська з 1000 культурних установ були пошкоджені або зруйновані понад 700.

25 квітня стало відомо, що у результаті російської війни проти України було пошкоджено або зруйновано 1373 заклади культури та понад 550 пам'яток культури. На відбудову культурної інфраструктури України потрібно щонайменше $7 млрд.

Станом на 25 травня унаслідок російської агресії в Україні збитків зазнали 1520 об'єктів культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини.  

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