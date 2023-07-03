Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

"Станом на 25 червня збитків зазнали 1582 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 585 об’єкти - зруйновані", - пише пресслужба.

Повідомляється, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала на Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Київщині, Миколаївщині, Луганщині та в Запорізькій області.

Загальні втрати:

клубні заклади: 281 зруйнований, 474 пошкоджено;

бібліотеки: 218 знищено, 380 уражено ворогом;

музеї та галереї: 28 зруйновано та 56 пошкоджено;

театри, кінотеатри та філармонії: 10 знищено й 16 уражено;

заклади мистецької освіти: 48 зруйновано, 71 пошкоджений.

Станом на 29 березня на території Донецької області унаслідок агресії російського війська з 1000 культурних установ були пошкоджені або зруйновані понад 700.

25 квітня стало відомо, що у результаті російської війни проти України було пошкоджено або зруйновано 1373 заклади культури та понад 550 пам'яток культури. На відбудову культурної інфраструктури України потрібно щонайменше $7 млрд.

Станом на 25 травня унаслідок російської агресії в Україні збитків зазнали 1520 об'єктів культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини.