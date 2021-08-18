Музей історії України отримає до Дня Незалежності сокиру з тризубом Х—ХІІІ століть

Про це передає пресслужба музею.

Національний музей історії України отримає в подарунок унікальну сокиру з тризубом.

"Знахідку врятував від так званих "чорних археологів" львів’янин Тарас Хмеловський", - йдеться в повідомленні.

Так, залізна сокира Х—ХІІІ століть потрапить до зібрання Національного музею історії України — Міст. Її вирізняє інкрустація сріблом із зображенням тризуба.

Зазначається, що раніше сокира потрапила на "чорний ринок" старожитностей.





Реставрацію сокири провів художник-реставратор вищої категорії Віктор Голуб.

"Про оригінальність свідчили ступінь корозії залізної основи сокири, техніка виконання та рідкісне оздоблення. Основна задача під час реставрації полягала в тому, щоб розкрити інкрустацію сріблом та стабілізувати предмет", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук зауважив, що сокира належить до доволі рідкісної групи інкрустованих бойових сокир. Кілька таких екземплярів відомо з теренів Швеції та Русі.

"Форма цього екземпляру, вочевидь, місцева, аналогії їй відомі та датуються доволі широким часовим періодом Х—ХІІІ століть. Проте мотив орнаменту рідкісний, якщо не сказати — унікальний. За окремими елементами, з яких складається орнамент, його можна датувати в межах вужчого часу, від кінця Х до початку ХІ століть. Цьому відповідає й інкрустація тризубом, іконографія якого датується періодом княжіння Володимира Святославича", - сказав він.

Так, знахідку вирішили передати до Національного музею історії України (Міст) до 30-річчя незалежності країни 21 серпня.





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