Музей Стеделек у Амстердамі визнав Малевича українським художником

Про це повідомляє The Art Newspaper.

Команда закладу ухвалила таке рішення на підставі того, що Малевич народився в Києві.

Раніше в експозиції Малевич був представлений як російський художник.

Музей уже змінив інформацію в текстах на стінах і на сайті.

Відзначимо, що Стеделек – це відомий художній музей у столиці Нідерландів, що володіє значним зібранням творів національного (нідерландського), французького і сучасного світового образотворчого мистецтва.