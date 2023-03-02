Музей Стеделек у Амстердамі визнав Малевича українським художником
Музей Стеделек в Амстердамі визнав видатного художника-авангардиста ХХ століття Казимира Малевича українським митцем
Про це повідомляє The Art Newspaper.
Команда закладу ухвалила таке рішення на підставі того, що Малевич народився в Києві.
Раніше в експозиції Малевич був представлений як російський художник.
Музей уже змінив інформацію в текстах на стінах і на сайті.
Відзначимо, що Стеделек – це відомий художній музей у столиці Нідерландів, що володіє значним зібранням творів національного (нідерландського), французького і сучасного світового образотворчого мистецтва.
- Нагадаємо, 8 лютого Музей мистецтва Метрополітен змінив у своїх описах національність уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі з росіянина на українця. Також цей музей змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні".
- 11 лютого також визнав Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими, а не російськими художниками.
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