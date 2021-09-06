МВС придбає для патрульних бодікамери замість електрошокерів, - Монастирський

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 6 вересня під час презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС.

"Зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку бодікамер для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру.

Мій принцип і підхід моєї команди полягає в тому, що зупинивши вас, патрульний поліцейський має обов’язково мати можливість підключеної камери. Якщо камера виключена – поліцейський порушує закон", - сказав міністр.

За словами Монастирського, у 2021 році запланована закупівля більше 6000 таких бодікамер, і це, мовляв, дасть змогу забезпечити всю патрульну поліцію, принаймні ту, що буде працювати на дорогах.