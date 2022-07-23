Про це заявила заступниця очільника МВС Мері Акопян.

Вона наголосила, що інформація в окремих іноземних ЗМІ щодо можливої контрабанди зброї з України може бути акцією російських спецслужб. Акопян зауважила, що обіг зброї в Україні контролюється українськими правоохоронцями спільно з Європолом.



"Зазначимо, що дійсно на полях неформальної зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Празі 11 липня, під час розмови очільника МВС України Дениса Монастирського з директоркою Європолу Катрін де Боллє, сторони обговорювали проблеми нелегальної торгівлі зброєю – як одного з ключових викликів, пов’язаних з російською агресією в Україні. Сторони домовились про подальшу співпрацю у рамках участі правоохоронних органів України в оперативних заходах Планів оперативних дій EMPACT, де одним із напрямів є нелегальний обіг вогнепальної зброї", – йдеться у повідомленні МВС.



Крім того, українська сторона поінформувала про перспективу запровадження в Україні Єдиного реєстру зброї, а автоматизація процесів обліку зброї дозволить посилити контроль над її виготовленням, зберіганням, використанням, а також проводити її ідентифікацію.



Як запевнила Акопян, на тлі епізодичних, але доволі послідовних інформаційних вкидів про нібито масштабну загрозу нелегального обігу зброї походженням з України, це питання ретельно відстежується українськими правоохоронцями.

22 липня у Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України.

21 липня німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал з посиланням на речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви про начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України.

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