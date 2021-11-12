МВС визначило 10 ділянок українського кордону, де можуть відбуватися основні підходи мігрантів

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, переда Укрінформ.

"Що ми бачимо у тактичному плані: визначено приблизно 10 ділянок, де основні можуть відбуватися підходи мігрантів до державного кордону з Україною. Саме там будуть посилюватися прикордонники, зокрема, і Нацгвардією, і поліцією", - сказав він.

Монастирський зазначив, що наразі основним меседжем є консолідація усіх зусиль. Тому під час засідання РНБО також йшло обговорення щодо підрозділів територіальної оборони.

"Наша механіка буде, звичайно, подібна до протистоянь на литовському кордоні і на кордоні з Польщею. Тобто, безперечно, (це будуть проходити – ред.) визначення місць скупчення, а розвідка буде інформувати (нас – ред.) у разі направлення мігрантів у сторону України, тобто, про те, куди саме вони рухаються. І саме там мобільні групи будуть перебувати вже за лічені хвилини. Саме це і буде основна мета – не допустити масового прориву державного кордону", - зауважив міністр.

Говорячи про ситуацію з мігрантами, він заявив, що вона якнайкраще показує, що розділяти наразі прикордонників, Нацгвардію, Нацполіцію і ДСНС наразі "неможливо і недоцільно", і що це питання наразі не стоїть на порядку денному.

За його словами, наразі фактично відсутній нормальний кордон Україною і РФ та Україною і Білоруссю.

"Це дві окремі теми, але ми наразі фактично їх зводимо в одну, тому що ця міграційна криза для свідомості кожного українця загострює (питання – ред.): а що у нас там, а чи є кордон? Відповідь – так, прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону – немає. І це наша загальна задача – задача усього уряду, Президента, суспільства, бо це будується за податки громадян – наступного року збудувати кордон між Україною і РФ та між Україною і Білоруссю. Мова йде про понад 1000 км державного кордону", - сказав очільник МВС.



Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.

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