"М’ясні штурми": Шевцов про тактику противника на Куп’янському напрямку

Про це Шевцов інформує в етері Радіо Свобода.

"Ситуація тут досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані м’ясні штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу, одного (один штурм, – ред.) – це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає", – заявив керівник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон".

За словами Шевцова, російські військові на Куп’янському напрямку мають за мету захопити Куп’янськ, село Куп’янськ-Вузловий та досягнути лівого берега річки Оскіл.

"До річки Оскіл вони хочуть дійти зараз, поки є сприятливі погодні умови. Поки техніка може пройти. До лівого берега річки Оскіл. І саме Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий для них є важливими напрямками через те, що там є залізничний вузол і це для них стратегічні об’єкти", – розповів він.

Читайте також: Понад 120 тис. окупантів, активізація артилерії та просування ЗСУ: Снєгирьов прокоментував ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Українські бійці з бригади "Сталевий кордон" не втратили жодної позиції. На Куп’янському напрямку діють загони «Шторм», сформовані з колишніх російських в’язнів, а також 1- та 25-армія Російської Федерації. За словами Шевцова, бійцям бригади "Сталевий кордон" поки що не траплялися вагнерівці.

"Тут наші прикордонники не мають такої можливості взяти в полон когось з «вагнерівців». Але в нас є достовірна інформація, що, окрім підрозділів "Шторм-Z", "Шторм", вони також використовують підрозділи бойового армійського резерву "Барс". Також навпроти наших підрозділів перебуває 1-а танкова армія, 25-а армія Російської Федерації. Це достатня кількість особового складу. Тільки 25-а армія – це близько 25 тисяч особового складу", – додав Шевцов.