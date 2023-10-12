"М’ясні штурми": Шевцов про тактику противника на Куп’янському напрямку
За даними начальника пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковника Івана Шевцова, російські військові активізували наступ на Куп’янському напрямку та використовують тактику "м’ясних штурмів"
Про це Шевцов інформує в етері Радіо Свобода.
"Ситуація тут досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані м’ясні штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу, одного (один штурм, – ред.) – це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає", – заявив керівник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон".
За словами Шевцова, російські військові на Куп’янському напрямку мають за мету захопити Куп’янськ, село Куп’янськ-Вузловий та досягнути лівого берега річки Оскіл.
"До річки Оскіл вони хочуть дійти зараз, поки є сприятливі погодні умови. Поки техніка може пройти. До лівого берега річки Оскіл. І саме Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий для них є важливими напрямками через те, що там є залізничний вузол і це для них стратегічні об’єкти", – розповів він.
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Українські бійці з бригади "Сталевий кордон" не втратили жодної позиції. На Куп’янському напрямку діють загони «Шторм», сформовані з колишніх російських в’язнів, а також 1- та 25-армія Російської Федерації. За словами Шевцова, бійцям бригади "Сталевий кордон" поки що не траплялися вагнерівці.
"Тут наші прикордонники не мають такої можливості взяти в полон когось з «вагнерівців». Але в нас є достовірна інформація, що, окрім підрозділів "Шторм-Z", "Шторм", вони також використовують підрозділи бойового армійського резерву "Барс". Також навпроти наших підрозділів перебуває 1-а танкова армія, 25-а армія Російської Федерації. Це достатня кількість особового складу. Тільки 25-а армія – це близько 25 тисяч особового складу", – додав Шевцов.
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