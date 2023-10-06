Понад 120 тис. окупантів, активізація артилерії та просування ЗСУ: Снєгирьов прокоментував ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

Активізація окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Експерт зазначив, що російське угрупування налічує понад 120 тис. Він звернув увагу на те, що водночас на Бахмутському напрямку в окупантів зосереджено близько до 50 тис.

"Можемо чітко усвідомлювати, що саме Куп'янсько-Лиманський напрямок є в пріоритеті в окупантів і моменті прориву української оборони. Наразі важкі бої точаться в районі Макіївки, є тактичні успіхи в окупантів і просування на декілька сотень метрів, називаймо речі своїми іменами", - зазначив він.

Читайте також: РФ нарощує сили на Куп'янському напрямку, - начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

Снєгирьов наголосив, що натомість, в районі Синьківки, яка вважалася традиційно однією з найгарячіших точок на мапі військових дій, є навпаки тактичні успіхи ЗСУ.

"Варто говорити про те, що окупанти спробували в районі Синьківки атакувати вздовж двох лісосмуг, але успішний характер зустрічних контратак ЗСУ не дозволив окупантам наблизитися безпосередньо до населеного пункту. Варто зауважити, що ЗСУ демонструють на цьому відтинку фронту ефективний характер контрбатарейної боротьби, і відповідно, так званий активний характер оборони. Тобто переходять від оборони до зустрічних контратак, саме це дає можливість втримати ситуацію під контролем", - додав експерт.

Ситуація на Сватівському відтинку

"Якщо говорити про ситуацію на Сватівському відтинку Куп'янського напрямку - важкі бої в районі Новоєгорівки, окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ і вийти на безпосередній контроль над панівною висотою 190", - зазначив Снєгирьов.

Він додав, що російська армія ввела в бій 2 танкові батальйони, що свідчить про значення для окупантів цього напрямку.

"Але менше з тим, в районі Новоєгорівки є тактичні успіхи ЗСУ, щобільше, українським захисникам вдалося деокупувати приблизно до 2 км² раніше окупованих територій", - розповів він.

Читайте також: Удар РФ по селу Гроза на Харківщині є нагадуванням про справжній характер російської війни. Колонка Віталія Портникова

Експерт також додав, що окупанти дислокували в район Кремінної новостворену 25-ту армію, загальною чисельністю до 17 тис. військових.

"Атаки окупантів у районі Білогорівки, намагаються відновити втрачені позиції. На цьому напрямку успішно працюють українські засоби ураження по тилових базах накопичення окупантів, мовиться про успішний характер бойових дій ЗСУ по тилових базах окупантів у Кремінній, Лисичанську і, відповідно, на Рубіжному", - розповів він.

Окрім цього, Снєгирьов зазначив, що українською армією було завдано низку ударів по місцях зосередження особового складу і техніки в районі Котівки.

"Це свідчить і про можливості місцевого руху опору і успішний характер дій ЗСУ за допомогою високотехнічних характеристик західних засобів ураження, у першу чергу ствольної та реактивної артилерії. Ситуація складна, але ситуація контрольована", - наголосив він.

Читайте також: У Інформаційному спротиві пояснили, як ворог використовуватиме 25-ту армію РФ

Також експерт додав, що в окупантів висока вогнева активність, за минулу добу на Куп'янському напрямку до 600 артилерійських ударів по позиціях ЗСУ. Це свідчить про те, що снарядного голоду в окупантів немає.