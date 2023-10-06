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Головна Війна з Росією Понад 120 тис. окупантів, активізація артилерії та просування ЗСУ: Снєгирьов прокоментував ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку
Ексклюзив

Понад 120 тис. окупантів, активізація артилерії та просування ЗСУ: Снєгирьов прокоментував ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку

6 жовтня, 2023 п'ятниця
15:28
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов прокоментував ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку, зокрема назвав найгарячіші точки, у яких ведуться бої, та охарактеризував просування Збройних Сил України

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

Активізація окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Експерт зазначив, що російське угрупування налічує понад 120 тис. Він звернув увагу на те, що водночас на Бахмутському напрямку в окупантів зосереджено близько до 50 тис.

"Можемо чітко усвідомлювати, що саме Куп'янсько-Лиманський напрямок є в пріоритеті в окупантів і моменті прориву української оборони. Наразі важкі бої точаться в районі Макіївки, є тактичні успіхи в окупантів і просування на декілька сотень метрів, називаймо речі своїми іменами", - зазначив він.

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Снєгирьов наголосив, що натомість, в районі Синьківки, яка вважалася традиційно однією з найгарячіших точок на мапі військових дій, є навпаки тактичні успіхи ЗСУ.

"Варто говорити про те, що окупанти спробували в районі Синьківки атакувати вздовж двох лісосмуг, але успішний характер зустрічних контратак ЗСУ не дозволив окупантам наблизитися безпосередньо до населеного пункту. Варто зауважити, що ЗСУ демонструють на цьому відтинку фронту ефективний характер контрбатарейної боротьби, і відповідно, так званий активний характер оборони. Тобто переходять від оборони до зустрічних контратак, саме це дає можливість втримати ситуацію під контролем", - додав експерт.

Ситуація на Сватівському відтинку

"Якщо говорити про ситуацію на Сватівському відтинку Куп'янського напрямку - важкі бої в районі Новоєгорівки, окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ і вийти на безпосередній контроль над панівною висотою 190", - зазначив Снєгирьов.

Він додав, що російська армія ввела в бій 2 танкові батальйони, що свідчить про значення для окупантів цього напрямку.

"Але менше з тим, в районі Новоєгорівки є тактичні успіхи ЗСУ, щобільше, українським захисникам вдалося деокупувати приблизно до 2 км² раніше окупованих територій", - розповів він.

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Експерт також додав, що окупанти дислокували в район Кремінної новостворену 25-ту армію, загальною чисельністю до 17 тис. військових.

"Атаки окупантів у районі Білогорівки, намагаються відновити втрачені позиції. На цьому напрямку успішно працюють українські засоби ураження по тилових базах накопичення окупантів, мовиться про успішний характер бойових дій ЗСУ по тилових базах окупантів у Кремінній, Лисичанську і, відповідно, на Рубіжному", - розповів він.

Окрім цього, Снєгирьов зазначив, що українською армією було завдано низку ударів по місцях зосередження особового складу і техніки в районі Котівки.

"Це свідчить і про можливості місцевого руху опору і успішний характер дій ЗСУ за допомогою високотехнічних характеристик західних засобів ураження, у першу чергу ствольної та реактивної артилерії. Ситуація складна, але ситуація контрольована", - наголосив він.

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Також експерт додав, що в окупантів висока вогнева активність, за минулу добу на Куп'янському напрямку до 600 артилерійських ударів по позиціях ЗСУ. Це свідчить про те, що снарядного голоду в окупантів немає.

  • Співзасновник DeepState Роман Погорілий сказав, що на Лимано-Куп'янському напрямку посилилися обстріли. Наразі росіяни набирають новий ударний кулак, обираючи точку наступу.
  • 30 вересня, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російська армія знову поновила штурми на Лимано-Куп’янському напрямку фронту, але успіху не мала й зазнала втрат.
  • Нагадаємо, 5 жовтня російська армія поцілила у кафе у селі Гроза Куп'янського району, внаслідок чого загинули 52 людини. Служба безпеки України шукає навідника.
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