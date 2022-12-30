Про це йдеться на сайті Дипломатичної служби Євросоюзу.

У ЄС назвали поведінку талібів "безрозсудною і небезпечною", і разом з Організацією Об'єднаних Націй закликали терміново скасувати це рішення.

У спільній заяві очільники МЗС Австралії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії та США, а також Верховного представника ЄС зауважили, що наказ, який забороняє жінкам-працівникам національних та міжнародних неурядових організацій (НУО) працювати "ставить під загрозу мільйони афганців, виживання яких залежить від гуманітарної допомоги".

"Жінки відіграють центральну роль у гуманітарних операціях та операціях із задоволення основних потреб. Якщо вони не братимуть участі в доставці допомоги до Афганістану, НУО не зможуть зв'язатися з найбільш уразливими верствами населення країни, щоб забезпечити їх продовольством, ліками, утепленням та іншими матеріалами та послугами, необхідними їм для життя. Це також вплине на гуманітарну допомогу, яку надають міжнародні організації, оскільки міжнародні організації використовують НУО для доставки таких матеріалів та послуг", - зазначається в повідомленні.

Також у спільній заяві йдеться, що таліби продовжують демонструвати свою зневагу до прав, свобод та благополуччя афганського народу, особливо жінок і дівчаток, та свою незацікавленість у нормальних відносинах із міжнародною спільнотою.

"Ми підтримуємо заклики афганського народу до дівчат і жінок повернутися на роботу, до школи та університету, а також до того, щоб жінки продовжували відігравати важливу роль у наданні гуманітарної допомоги та допомоги у задоволенні основних потреб, і ми закликаємо Талібан поважати політичні, економічні, соціальні та культурні права жінок та дівчаток в Афганістані", - наголошується у документі.

У березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку. Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.

20 грудня рух "Талібан" заборонив студенткам відвідувати університети, рішення набуло чинності після засідання афганського уряду.

А 25 грудня в Афганістані таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях. Своє рішення таліби пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду". Після цього речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі засудила таку заборону.

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