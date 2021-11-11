МЗС Франції не вважає РФ причетною до ситуації на білорусько-польському кордоні
Держсекретар МЗС Франції в європейських справах Клеман Бон заявив, що не вважає Росію причетною до напливу мігрантів на зовнішньому кордоні ЄС
Про це Клеман Бон заявив у четвер 11 листопада в інтерв'ю французькому каналу BFMTV.
Представник МЗС Франції назвав ситуацію на кордоні "торгівлею людьми", яку організувала Білорусь.
"Це не міграційна криза, а міграційна атака", - підкреслив він.
Держсекретар з європейських справ додав, що не вважає Росію причетною до трафіку мігрантів.
"Очевидно, що Росія не є частиною проблеми, але вона може зіграти роль у її вирішенні, оскільки залежність Мінська від Москви посилюється", - заявив Бон.
- Нагадаємо, станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- З 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники будуть регулярно спільно патрулювати білоруську територію.
- Ангела Меркель попросила Путіна вплинути на ситуацію з мігрантами біля кордонів ЄС.
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