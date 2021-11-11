МЗС Франції не вважає РФ причетною до ситуації на білорусько-польському кордоні

Про це Клеман Бон заявив у четвер 11 листопада в інтерв'ю французькому каналу BFMTV.



Представник МЗС Франції назвав ситуацію на кордоні "торгівлею людьми", яку організувала Білорусь.



"Це не міграційна криза, а міграційна атака", - підкреслив він.



Держсекретар з європейських справ додав, що не вважає Росію причетною до трафіку мігрантів.



"Очевидно, що Росія не є частиною проблеми, але вона може зіграти роль у її вирішенні, оскільки залежність Мінська від Москви посилюється", - заявив Бон.

Нагадаємо, станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

З 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники будуть регулярно спільно патрулювати білоруську територію.

Ангела Меркель попросила Путіна вплинути на ситуацію з мігрантами біля кордонів ЄС.