МЗС Канади викличе російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня

Про це на своїй сторінці у Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Я сказала своєму заступнику викликати посла Росії й показати йому зображення та детальний опис нападів на Бучу й Ірпінь", – йдеться у дописі.

