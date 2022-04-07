МЗС Канади викличе російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня
Посла Росії викличуть до канадського МЗС, щоб показати зображення зі зруйнованих Бучі та Ірпеня
Про це на своїй сторінці у Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Я сказала своєму заступнику викликати посла Росії й показати йому зображення та детальний опис нападів на Бучу й Ірпінь", – йдеться у дописі.
- Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що дії Російської Федерації на території України є геноцидом, особливо після подій у Бучі.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що убиті українці та українки у Бучі та Ірпені, – останній аргумент для кожного громадянина Росії, аби визначитися, за війну вони чи за мир.
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