Глави МЗС Литви та Ірландії відвідали порт в Одесі
Глави МЗС Литви Ірландії та України відвідали одеський порт
Про це інформує в твіттері Міністерство закордонних справ Ірландії.
Міністри закордонних справ Ірландії, Литви та України Саймон Ковні, Габріелюс Ландсбергіс та Дмитро Кулеба перебувають з візитом в Одесі, аби ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи.
"Міністр Саймон Ковні сьогодні відвідав порт в Одесі разом із міністрами з України та Литви, щоб ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.
- 14 серпня з порту Чорноморськ вирушило судно із 23 тис. тоннами українського зерна для тих, хто потерпає від голоду в Ефіопії, у межах першої доставки продовольства до Африки відповідно плану ООН.
- 19 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з офіційним візитом до Одеси та ознайомився з дією "зернового коридору".
- ЗМІ повідомляли про ймовірний візит глави МЗС Ірландії Саймона Ковні і його литовського колеги Габріелюса Ландсбергіса в Україну.
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