Про це інформує в твіттері Міністерство закордонних справ Ірландії.

Міністри закордонних справ Ірландії, Литви та України Саймон Ковні, Габріелюс Ландсбергіс та Дмитро Кулеба перебувають з візитом в Одесі, аби ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи.

"Міністр Саймон Ковні сьогодні відвідав порт в Одесі разом із міністрами з України та Литви, щоб ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.

14 серпня з порту Чорноморськ вирушило судно із 23 тис. тоннами українського зерна для тих, хто потерпає від голоду в Ефіопії, у межах першої доставки продовольства до Африки відповідно плану ООН.

19 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з офіційним візитом до Одеси та ознайомився з дією "зернового коридору".

ЗМІ повідомляли про ймовірний візит глави МЗС Ірландії Саймона Ковні і його литовського колеги Габріелюса Ландсбергіса в Україну.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb