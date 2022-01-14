МЗС Польщі засудило кібератаку проти України
У МЗС Польщі висловили занепокоєння через кібератаку проти України та засудили такі дії
Про це написав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
У відомстві висловили стурбованість інформацією про кібератаку на українські урядові сайти, зокрема на сторінку МЗС.
"Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій" - наголосив речник МЗС Польщі.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду
- У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.
- Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки.
- Експерт з питань інформаційних воєн Дмитро Золотухін назвав кібератаку спецоперацією РФ.
- Станом на 14:40 урядові сайти іще не працювали.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.84
Купівля 27.84Продаж 28.12
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе