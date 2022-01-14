МЗС Польщі засудило кібератаку проти України

Про це написав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.



У відомстві висловили стурбованість інформацією про кібератаку на українські урядові сайти, зокрема на сторінку МЗС.



"Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій" - наголосив речник МЗС Польщі.

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