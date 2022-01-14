Хакерська атака на урядові сайти - це спецоперація Російської Федерації, - експерт

Таку думку він висловив в етері програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"У мене жодних сумнівів, що хакерська атака на урядові сайти України є спецоперацією Російської Федерації. Там польський текст написаний дуже цікавою польською мовою з помилками в словах та реченнях і Україна зображена з закресленим Кримом. Тому навіть формуючи польський фейк недолугі російські хакери допустили багато помилок. Це все є очевидним, і без сумніву ця хакерська атака є справою рук Росії", - вважає Золотухін.



Золотухін зауважив, що анонсована допомога ЄС для протидії хакерським атакам жодним чином не допоможе офіційному Києву, оскільки Україна вже мала досвід допомоги з боку структури Державного департаменту США, який витрачає на підтримку проектів міністерства цифровізації України близько $30 млн. За його словами, хоча проєкти і напрацьовуються, це не застерігає Україну від таких хакерських атак.



"Водночас, я б хотів всіх трішки заспокоїти. Я вважаю, що ця кібератака була таким недолугим чином сформована і вона вдарила, в першу чергу, по репутаційним чинникам державної влади, а не по критичній інфраструктурі України. Це не було чергове військове загострення на Сході України, а лише хакерська атака урядових сайтів. Вже є інформація про те, що є підстави довіряти джерелам, які кажуть, що знають, які були використані вразливості. Це вразливості не українські, а відомі у всьому світі адміністративної частини сайтів, на якій побудовані державні сайти України", - додав Золотухін.



Також Золотухін додав, що хакерська атака на урядові сайти України не вплинула на звичне життя українців. Але, за його словами, ця ситуація змушує потурбуватися про власну інформаційну безпеку, оскільки в критичний час жодна державна структура не потурбується про своїх громадян.