МЗС РФ передало посольству США ноту за "неналежні висловлювання" про російські керівництво та армію
МЗС РФ відправило ноту протесту у посольство США з вимогою припинити втручання у внутрішні справи Росії
Про це повідомляє РІА Новости, з посиланням на джерело, близьке до керівництва МЗС РФ.
У МЗС РФ, за словами джерела, незадоволені тим, що посольство США дозволяє собі неналежні висловлювання про керівництво Росії і поширює фейки про російську армію
- Також сьогодні, 7 лютого, Шойгу пригрозив "непередбачуваним рівнем ескалації" через постачання танків Україні. За його словами, США та їхні союзники своїм рішенням надати Україні наступальне озброєння нібито відкрито закликають Київ до захоплення території Росії.
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