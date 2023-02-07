Про це повідомляє РІА Новости, з посиланням на джерело, близьке до керівництва МЗС РФ.

У МЗС РФ, за словами джерела, незадоволені тим, що посольство США дозволяє собі неналежні висловлювання про керівництво Росії і поширює фейки про російську армію