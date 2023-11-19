МЗС Словаччини проти включення ядерного палива до європейських санкцій для РФ
Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що словацькі атомні електростанції не мають наразі можливість працювати на альтернативному паливі, тому країна виступає проти включення російського ядерного палива до санкцій для РФ
Про це повідомляє TASR.
Керівна партія Словаччини Smer вимагає дослідження наслідків і впливу на Євросоюз й на саму Словаччину включення російського ядерного палива в 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
"Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі", - сказав Бланар. Він додав, що ЄС чітко прислухався до Словаччини в цьому питанні.
Бланар вважає, що Росію не зупинила політика санкцій, додавши, що санкції більше вплинули на бізнес в ЄС, у тому числі словацький.
Міністр заявив, що Smer підтримує фінансову допомогу Україні, але за певних умов. За словами Бланара, фінансова підтримка України має спрямовуватися на те, на що вона призначена, і гроші не повинні "зникати".
- Очільник словацького міноборони Роберт Калиняк повідомив, що країна припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів. Словаччина обмежиться гуманітарною підтримкою.
- США у четвер, 16 листопада, ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ: вони експортували російську нафту за завищеними цінами.
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