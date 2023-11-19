МЗС Словаччини проти включення ядерного палива до європейських санкцій для РФ

Про це повідомляє TASR.

Керівна партія Словаччини Smer вимагає дослідження наслідків і впливу на Євросоюз й на саму Словаччину включення російського ядерного палива в 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі", - сказав Бланар. Він додав, що ЄС чітко прислухався до Словаччини в цьому питанні.

Бланар вважає, що Росію не зупинила політика санкцій, додавши, що санкції більше вплинули на бізнес в ЄС, у тому числі словацький.

Міністр заявив, що Smer підтримує фінансову допомогу Україні, але за певних умов. За словами Бланара, фінансова підтримка України має спрямовуватися на те, на що вона призначена, і гроші не повинні "зникати".