МЗС України викликало "на килим" тимчасового повіреного Білорусі

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сьогодні до МЗС України був викликаний Тимчасовий повірений у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріл Камишев, щоб висловити йому рішучий протест у зв’язку із низкою неприпустимих заяв Олександра Лукашенка під час вчорашньої прес-конференції", - йдеться в повідомленні.



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Білоруського дипломата застерегли, що висловлена Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов’язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов’язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.

"Від білоруської сторони ми запросили пояснення стосовно слів О.Лукашенка, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. У разі підтвердження, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався", - зазначили в МЗС.



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Українське дипвідомство назвало "безвідповідальною і далекою від реалій пропагандою" заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо постачання зброї та підготовки Україною бойовиків для дій на території Білорусі.



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"Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О.Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі", - прокоментували в міністерстві.

Також білоруському повіреному Камишову вказали на те, що заява Лукашенка про те як він "за добу поставить Україну на коліна" є демонастрацією слабкості Білорусі, а не сили.

