МЗС України викликало "на килим" тимчасового повіреного Білорусі
10 серпня Україна викликала тимчасового повіреного Білорусі Кирила Камишева та вручила тому ноту через заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Сьогодні до МЗС України був викликаний Тимчасовий повірений у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріл Камишев, щоб висловити йому рішучий протест у зв’язку із низкою неприпустимих заяв Олександра Лукашенка під час вчорашньої прес-конференції", - йдеться в повідомленні.
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Білоруського дипломата застерегли, що висловлена Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов’язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов’язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.
"Від білоруської сторони ми запросили пояснення стосовно слів О.Лукашенка, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. У разі підтвердження, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався", - зазначили в МЗС.
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Українське дипвідомство назвало "безвідповідальною і далекою від реалій пропагандою" заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо постачання зброї та підготовки Україною бойовиків для дій на території Білорусі.
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"Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О.Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі", - прокоментували в міністерстві.
Також білоруському повіреному Камишову вказали на те, що заява Лукашенка про те як він "за добу поставить Україну на коліна" є демонастрацією слабкості Білорусі, а не сили.
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