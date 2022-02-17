Будівлі МЗС Британії та уряду Естонії підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Україною
16 лютого будівлі МЗС Великої Британії й уряду Естонії підсвітили синьо-жовтим кольором на знак солідарності з українцями
Про це йдеться у Твітері відомства.
"МЗС підсвічений кольорами українського прапора на знак солідарності з народом України", - зазначили в повідомленні.
Про це написала прем'єр-міністерка країни Кая Каллас.
"Сьогодні в Україні День єдності. Жодний тиск наУкраїну та її людей не може підірвати силу їхньої рішучості відстоювати країну, суверенний вибір, демократію. Наша підтримка непохитна, а наше повідомлення чітке: ми з Україною", - наголосила вона.
- Нагадаємо, 16 лютого президентський палац у Словаччині підсвітили жовто-блакитними кольорами до Дня єднання в Україні.
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