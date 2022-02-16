Президентський палац у Словаччині підсвітили жовто-блакитними кольорами до Дня єднання в Україні

Про це у Twitter повідомила президентка Словаччини Зузана Чапутова.



"Коли в Україні відзначають День єднання, Президентський палац підсвітили жовто-блакитними кольорами на знак підтримки нашого сусіда", - написала Чапутова.



Президентка зазначила, що символи важливі. Чапутова також додала, що сильнішими нас робить єдність та рішучість відстоювати демократію і свободу.





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