Президентський палац у Словаччині підсвітили жовто-блакитними кольорами до Дня єднання в Україні
У середу, 16 лютого, до Дня єднання в Україні Президентський палац у Словаччині підсвітили кольорами українського державного прапора
Про це у Twitter повідомила президентка Словаччини Зузана Чапутова.
"Коли в Україні відзначають День єднання, Президентський палац підсвітили жовто-блакитними кольорами на знак підтримки нашого сусіда", - написала Чапутова.
Президентка зазначила, що символи важливі. Чапутова також додала, що сильнішими нас робить єдність та рішучість відстоювати демократію і свободу.
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський видав указ, відповідно до якого 16 лютого в Україні вперше відзначають День єднання. Також президент запустив у соцмережах флешмоб #UAразом і закликав користувачів брати участь в ініціативі.
- У Луцьку в честь Дня єднання розгорнули 200-метровий прапор України.
- Також 16 лютого о 12:40 із Рахова Закарпатської області до Маріуполя Донецької області вирушив Поїзд єднання, що провезе Державний Прапор України через 12 областей України, стяг підпишуть на всіх 15 зупинках.
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