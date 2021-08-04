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Головна Суспільство На адмінкордоні з Кримом було проведено навчання десантників та резервістів

На адмінкордоні з Кримом було проведено навчання десантників та резервістів

4 серпня, 2021 середа
12:20
Суспільство навчання десантників

На постах спостереження, що розташовані вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, проведено військові навчання

Про це повідомляє прес-центр ЗСУ.

Уточнюється, що участь у тренуваннях взяли десантники та резервісти.

"Постійні навчання та тренування є звичайною справою для воїнів-десантників, які входять до складу, підпорядкованого командуванню, угруповання військ, що несе бойову службу на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході тренувань десантники відпрацювали дії на спостережних постах та їхнє посилення підрозділами резерву, що за задумом, за підтримки артилерії знищують умовного противника, діставшись визначеного рубіжу.

Вказано, що під час тренувань десантники долали різні перешкоди та займали позиції на складних ділянках місцевості.
 

 

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Крим
тренування
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