На адмінмежі з Кримом танкісти, артилеристи та інженери ЗСУ тренуються відбивати прорив ворожої бронетехніки

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.



Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань, військовослужбовці мали спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.



За словами командувача, було важко, але військові працювали у штатному режимі, спокійно та впевнено, як у бойовій обстановці.



"Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцям вже освоєно, тому завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. Очевидно, що і в бойових умовах вони діятимуть також ефективно і прикриватимуть небезпечні напрямки від реального противника", - наголосив генерал-лейтенант.



Нагадаємо, 13 листопада українські ВМС провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями НАТО.