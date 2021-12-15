На адмінмежі з Кримом танкісти, артилеристи та інженери ЗСУ тренуються відбивати прорив ворожої бронетехніки
Протитанкові артилерійські та інженерні підрозділів ЗСУ проводять тренування на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим
Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.
Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань, військовослужбовці мали спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.
За словами командувача, було важко, але військові працювали у штатному режимі, спокійно та впевнено, як у бойовій обстановці.
"Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцям вже освоєно, тому завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. Очевидно, що і в бойових умовах вони діятимуть також ефективно і прикриватимуть небезпечні напрямки від реального противника", - наголосив генерал-лейтенант.
- Нагадаємо, 13 листопада українські ВМС провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями НАТО.
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